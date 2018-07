Corey Hawkins ('The Walking Dead') será el protagonista de '24: Legacy'

Fox confirmó hace unos días que Kiefer Sutherland no sería el protagonista de '24: Legacy', a pesar de haber encarnado en nueve temporadas. Según informa The Hollywood Reporter' el sucesor de Jack Bauer será Corey Hawkins. Este actor es conocido por aparecer en uno cuantos episodios de la sexta temporada de 'The Walking Dead' y en la película 'Straight Outta Compton'.



'24: Legacy' contará con guiones de Manny Coto y Evan Katz, mientras que el episodio piloto será dirigido por Stephen Hopkins. La nueva temporada de '24' se desarrollará en torno a un héroe militar, Eric Carter (Corey Hawkins), que acaba de regresar a los Estados Unidos. Este no volverá solo puesto que los problemas a la nación volverán con el propio protagonista. El personaje se unirá a la Unidad Contra el Terrorismo (CTU) para salvar su propia vida y parar lo que podría llegar a ser uno de los ataques terroristas más importantes de la historia de los Estados Unidos.