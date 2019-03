La contundente respuesta de 'Anatomía de Grey' ante la polémica del nuevo amor de Meredith en la serie

'Anatomía de Grey' cuanta ya con 15 temporadas tras su estreno en el año 2005. A lo largo de todo este tiempo muchos son los personajes que han pasado por la serie pero hay uno de ellos que sus seguidores no olvidan, Derek Shepherd interpretado por Patrick Dempsey.

Meredith y Derek protagonizaron la historia de amor que más ha marcado el trascurso de la ficción pero terminó tras de la salida del actor Dempsey en el año 2015. Después de todo este tiempo parece ser que la doctora podría encontrar de nuevo el amor, tal y como se ha podido ver en el último episodio emitido hasta la fecha, 'Blowin' in the Wind' (15x08).

El afortunado que podría conquistar el corazón de Meredith sería su compañero Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti). Pero, este giro argumental en la vida amorosa de la protagonista parece que no ha gustado del todo a muchos de los fans de la serie.

Andrew DeLuca y Meredith en 'Anatomía de Grey' | CBS

Este es el caso de una usuaria de Twitter que escribió en la red social: "La serie no hubiese llegado ni a la tercera temporada de no haber sido por Meredith y Derek. Sé que quieres borrar eso pero no puedes", escribe dirigiéndose a Krista Vernoff, actual 'showrunner' de la ficción.

Al leer el mensaje Vernoff no se ha mantenido callada y ha decidido contestar con mensaje muy claro contunde: "Con todos mis respetos, no tengo ningún deseo de eliminar a Derek o a Patrick. Él dejó la serie. La serie continúa. Meredith sigue adelante. La vida sigue".