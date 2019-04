La contribución de Rosalía en la temporada final de 'Juego de Tronos'

Queda menos de una semana para que 'Juego de Tronos' estrene el primer capítulo de su última temporada. Este momento va a ser todo un acontecimiento para la historia de la televisión pues, por fin, descubriremos quién es el elegido para gobernar sentarse sobre el Trono de Hierro.

Muchas son las sorpresas que HBO tiene preparadas para los fans de la ficción pero no todas están relacionadas con el contenido que veremos en los episodios. Una de las iniciativas que tienen preparadas es que va a salir a la vente el próximo 26 de abril un disco recopilatorio inspirado en la serie.

Álbum que va a contar con una representación muy especial para los fans españoles, y es que la cantante Rosalía va a formar parte del disco. Tal es el éxito de la artista catalana que ha llegado a conquistar hasta Poniente.

Rosalía va a colaborar con productor peruano A.CHAL pero todavía se desconoce el tema que va a interpretar. Además, el resto de artistas que forman el disco son: Ellie Goulding, SZA, The Weeknd, ASAP Rocky, Travis Scott, Ty Dolla $ign, The Lumineers, Mumford & Sons, , Chloe X Halle, Matthew Bellamy , Jacob Banks, Joey BadA$$, Lennon Stella, Maren Morris, The National, X Ambassador, Lil Peep y James Arthur.

