Mischa Barton, estrella de 'The O.C.', se decidió a hablar por primera vez de lo que ocurrió entre bambalinas que propició su salida de la popular serie, y sus palabras han corrido como la pólvora en las últimas semanas.

El drama adolescente ha estado muy de actualidad 15 años después debido al podcast que han creado dos de sus actrices, Rachel Bilson (Summer Roberts) y Melinda Clarke (Julie Cooper), donde están saliendo a la luz muchos secretos de la serie: 'Welcome to The OC, bitches'.

Barton por su parte decidió contar su versión a E! News aunque no quiso entrar en demasiados detalles sobre lo ocurrido. En sus declaraciones reconocía que había estado avergonzada para hablar de lo que pasó, y que se sintió muy desprotegida de la cantidad de invasión que estaba teniendo en su vida gracias al boom que tuvo la ficción.

Mischa deja caer que hubo gente que hizo "mal" las cosas con ella y que el ambiente no era del todo ideal, y revela que le dieron la opción de matar a su personaje y la aceptó para salir de esa situación. "No sabía si podría seguir lidiando con el estrés del ambiente en el que me pusieron", confesaba. También asegura que "tuvo mucho que ver" con el hecho de que añadieron a Bilson y hubo que ajustar el sueldo de los protagonistas.

Rachel Bilson, Adam Brody, Mischa Barton y Ben McKenzie de 'The O.C.' | Getty Images

Ahora su co-star y mejor amiga en la ficción Rachel Bilson, junto con Melinda Clarke, han hablado sobre las declaraciones de Mischa al ser preguntadas en su podcast por el invitado Danny Pellegrino.

"En uno de sus primeros comentarios ella dice que me añadieron en el último momento después de la primera temporada, lo cual es completamente falso y no lo que ocurrió. Así que empezó así, y yo en plan, 'bueno, eso es información falsa. ¿A dónde quiere ir a parar con esto y qué intenta decir?'. Me gustaría hablar con ella y averiguar cuáles fueron sus experiencias desde su perspectiva. Yo vi las cosas un poco diferentes, supongo", reconoce Bilson.

"Me rompe un poco el corazón saber... sabíamos que tenía mucha presión, pero si realmente fue una experiencia tan mala, eso no está bien para nadie tan joven. Pero algunos de los comentarios fueron bastante confusos para mí, así que no sé cuál es la verdad de eso. Sí que sé que sí, fue una increíble cantidad de presión", añade Clarke, que interpretó a la madre de Mischa en la serie.

"Rachel y yo creemos que es importante, si ella quiere venir y hablar con nosotras y compartir su historia, nos encantaría explorar eso. Creo que es algo de lo que todos estamos empezando a ser conscientes, la importancia de aprender en nuestra cultura lo que puede dañar mucho a la gente joven", sugiere.

"Yo estoy definitivamente muy confusa con la mayoría y no sé a quién se está refiriendo. Yo personalmente no vi nada de eso, así que no sé a quién o qué se refiere, porque no lo vi por mí misma", añade tajante Rachel.

