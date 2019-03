Confirmado: habrá precuela de 'Sexo en Nueva York'

Después de que saltara el rumor y muchos fans se echaran las manos a la cabeza, el digital The Hollywood Reporter lo confirma: habrá precuela de 'Sexo en Nueva York'. La cadena The CW (la major estadounidense que tiene más programación juvenil) será la encargada de llevar a la pequeña pantalla la adaptación de 'The Carrie's Diaries'.



La precuela estará protagonizada por una joven Carrie Bradshow en los años 80. Contará con los productores de 'Gossip Girl', aunque aún no se ha confirmado quién será la protagonista.



'Sexo en Nueva York' se emitió con éxito hace más de 10 años y ha tenido dos secuelas en el cine. La comedia fue producida por HBO, cadena que ahora no tiene ninguna relación con la precuela. Michael Patrick King, productor de la serie original, se desmarca totalmente de la precuela y no está interesado en ver nada de la nueva serie: "No voy a trabajar en la precuela de 'Sexo en Nueva York' para nada".