El comunicado de HBO que no gustará a los fans de 'Juego de Tronos'

'Juego de Tronos' no volverá hasta 2019. Así lo ha anunciado HBO en un comunicado que, además, no entra en demasiados detalles y no anuncia ninguna fecha específica.

Lo que sí ha confirmado es que David Benioff, D.B. Weiss, Bryan Cogman y David Hill se han encargado de escribir los episodios restantes que serán dirigidos por los propios Benioff y Weiss, y los directores David Nutter (responsable de "Mother's Mercy" y "The Rains of Castamere") y Miguel Sapochnick ("Battle of the Bastards" y "Hardhome").

Hace unos meses Liam Cunningham, el actor que interpreta a Ser Davos Seaworth, ya adelantó que la producción de las nuevas entregas iba a ser mucho más larga debido a la complejidad de su postproducción y que eso obligaría a retrasar el estreno de la octava temporada.

"Los episodios definitivamente van a ser más grandes y más largos." afirmó el actor irlandés. "Estaremos filmando hasta el verano. Cuando piensas en ello, hasta la temporada pasada teníamos seis meses para hacer diez episodios, así que si vamos a tardar bastante más que eso con seis episodios, obviamente eso se traducirá en que los episodios serán más largos".

A pesar de la seguridad que el equipo de 'Juego de Tronos' ha tenido de cara a la última temporada, tal y como contó Emilia Clarke en una entrevista, ya se especulaba que la octava entrega de episodios no llegaría hasta 2019.