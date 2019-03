"¿Cómo osáis juzgarme?": Tiffany Thornton ('Hannah Montana'), criticada por volver a casarse tras enviudar

Muchos actores utilizan las redes sociales como una vía para mostrarse tal y como son ante sus fans. Sin embargo, en algunas ocasiones la sobreexposición puede volverse en contra de los propios protagonistas.

Es el caso de la estrella Disney Tiffany Thornton, que no ha dudado en mostrar en su perfil de Instagram imágenes de su reciente boda con Josiah Capaci. Muchos de sus seguidores han criticado sus muestras de felicidad, teniendo en cuenta que su primer marido, Chris Carney, murió en un accidente de tráfico hace poco más de año y medio.

La joven ha respondido a estos comentarios negativos:

TRADUCCIÓN: Esto. Esto es amor. Todo ese incluyente, duradero, comprensivo, casi perfecto amor. El tipo de amor que me impulsa a contestar a la gente que tiene el coraje de comentar en mi Instagram sobre si amaba a mi primer marido o no. Pero dejadme que os explique algo. No hay un calendario para el luto o para cuando Dios aparece en tu vida de forma incontestable. Hay mucha gente que opina que no es bueno ser tan transparente en redes sociales yo digo que lo olviden.

Voy a mostrarme abierta y honesta porque Dios lo quiere así. Es parte de mi testimonio y tengo que decirlo. Estaba hecha un desastre ayer en mi boda. Mi corazón fluía con muchísimas emociones mientras bajaba las escaleras del brazo de mi regalo de Dios. Pensaba en que Chris nos estaría viendo y sabía que le hubiera encantado la decisión que tomé, por mí y por los chicos. Pensé en los maravillosos padres de Chris sentándose en primera fila y en cómo han sido y serán una bendición en nuestras vidas, en lo felices que están por los chicos y por mí, y en todo lo que ya quieren a Josiah.

Estoy tan abrumada por el amor que recibo de este hombre. Jo llegó JUSTO cunado Dios sabía que lo necesitaba. No fue decisión mía enamorarme tan pronto después de que falleciera Chris, pero estaba acostumbrándome tanto a la soledad que empezaba a no ser sano. Mirando atrás creo que Dios vio que si pasaba mucho tiempo sin amor iba a ser cada vez más difícil para mí el adaptarme a un marido después de acostumbrarme a vivir sola. Cuando digo que Jo es lo mejor que me ha pasado nunca, eso no significa que no quisiese a mi primer marido.

¿Cómo osáis juzgarme así en una red social? Juzgar y burlarse no os convierte en mejores personas. Siempre amaré a Chris y Jo lo sabe. Y siempre querré a Jo. Lo bonito del amor es que se multiplica cuantas más bendiciones te toquen en la vida. El amor no tiene un límite que se reparte entre las personas especiales en nuestras vidas. Cada uno tiene su límite. ¿Lo entendéis? ¿No es maravilloso? Los tiempos de Dios no son los fijamos nosotros. Y le alabo por eso. Vosotros deberíais también.