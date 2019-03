Los zombies comenzaron su andadura cinematográfica en 1930 y su personalidad estaba limitada a la de un sujeto subordinado y sometido, sin capacidad para pensar ni decidir. Eran hombres y mujeres que volvían del más allá. Muy diferentes a los ahroa llamados "caminantes" de 'The Walking Dead'. La serie de AMC vuelve a la pequeña pantalla este 14 de febrero con la recta final de su sexta temporada. Pero, ¿cómo han cambiado los zombies a lo largo de estos años?

La intención de los técnicos de caracterización era que pareciera que estos seres acabasen de salir de sus tumbas, donde habían permanecido enterrados décadas e incluso siglos. Los muertos vivientes de 1968 eran pálidos, se maquillaban con heridas visibles, externas y se les pintaban profundas ojeras.

Cabe destacar que estos individuos no son inmortales. Se mueven despacio y parecen aletargados, pero en realidad tienen mucha fuerza. Además de no sentir dolor, suponen una grave amenzada para los humanos, así que la única forma de deshacerse de ellos es decapitándolos. Este es el único método para asegurar que no vuelvan a recomponerse.



En 1996, las técnicas de caracterización mejoraron bastante y se introdujeron nuevas y sangrientas heridas, cortes, llagas, arañazos, etc. La evolución de estos métodos de maquillaje era cada vez más realista y el aspecto de los no muertos cada vez más repulsivo.

La verdadera popularidad de los zombies llegó con los videojuegos. La posibilidad de que los usuarios de consolas pudieran convertirse en héroes justicieros que limpian el planeta de espantosos caminantes, provocó que los zombis se volvieran cada vez más rabiosos, coléricos y con eficaces maneras de defenderse.

Los muertos vivientes están motivados por un insaciable apetito, aunque no tienen necesidad física de alimentarse. Solamente son atraídos por carne fresca, ya que entre semejantes no se producen enfrentamientos. Detectan el olor humano incluso a varios metros de distancia, y sus impulsos les obligan a atacarlos.

En 2010 los no muertos han experimentado algunas modificaciones corporales, como la escasez de pelo o la decoloración de las pupilas. Aunque no son capaces de articular ninguna palabra, emiten gemidos y gruñidos característicos. También las tramas han evolucionado. Si antes los no muertos venían del cementerio, ahora pueden ser consecuencia de una viral infección. Evitar el contagio se convierte entonces en la mayor prioridad de los humanos.

Los zombis más actuales son capaces de saltar y escalar obstáculos, y la demacración de su piel es cada vez más realista y su aspecto es cada vez más nauseabundo.



Los fans de estos espantosos seres están de suerte. No tendrán que esperar mucho para volver a volver a ver la serie de zombis por excelencia. 'The Walking Dead' vuelve este domingo 14 de febrero con el estreno de la segunda parte de la sexta temporada en Fox.