Comienza el rodaje de la segunda temporada de 'Por 13 Razones'

Christian Navarro, el actor que interpreta a Tony Padilla, ha publicado a través de su cuenta de Twitter que el rodaje de la segunda temporada de la serie de Netflix ya ha comenzado: "Día uno. Temporada dos. Preparado para hacer algo de magia".

Thank you to everyone who wished us luck today. Day one was great. We are gonna do our best to make something you can be proud of. ❤️