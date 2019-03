Comienza el rodaje de la octava temporada de 'Juego de Tronos' en Dubrovnik

Hace pocas semanas se confirmó el inicio del rodaje de la octava temporada de 'Juego de Tronos' en Islandia, país en el que se encuentra el set de Invernalia y el de Más Allá del Muro. Sin embargo, este martes Watchers on the Wall asegura que otro rodaje que también comenzado es el de Dubrovnik (Croacia), o lo que es lo mismo, Desembarco del Rey en la serie de HBO.

Desembarco del Rey | HBO

El periódico The Dubrovnik Times asegura que el rodaje de la octava temporada habría comenzado esta misma mañana bajo "alto de secreto", por lo que se desconoce qué actores están implicados en estas escenas. Pero al igual que hicieron Emilia Clarke y Kit Harington, Lena Headey (Cersei Lannister) también podría haber vuelto a la que es su casa.

Además, Watchers on the Wall asegura que en las imágenes publicadas por The Dubrovnik Times, que puedes ver aquí, aparece David Nutter. Nutther es el director de los episodios uno, dos y cuatro de la última temporada, por lo que las escenas de Desembarco del Rey pueden emitirse en uno, en dos o en todos los capítulos de los que es el responsable absoluto.

Como hay que recordar, hace unos días se filtró un vídeo del rodaje de Invernalia donde se veía un gran incendio arrasando la casa de la familia Stark. Un final que no gustará mucho a los fans de la serie, que se estrena en la primavera de 2019.