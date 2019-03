La comedia y el drama vuelven a Cosmopolitan TV

CosmoTV apuesta fuerte por la comedia y nos ha preparado dos estrenos que han triunfado ya en EEUU, 'Threesome' y 'Sin Pegar Ojo'. Además, ofrecerá en exclusiva la novena y última temporada de una de sus series estrella de la cadena en los últimos años, 'One Tree Hill'.

'Threesome', cuando 3 no son multitud

'Thressome' es una comedia sobre tres amigos inseparables al borde de los 30 que llegará a Cosmopolitan el próximo 14 de septiembre. Alice (Amy Huberman) vive con su novio Mitch (Stephen Wight) y su mejor amigo Emun Elliot (Richie Valentine). Juntos forman tres vértices de un triángulo, viviendo, riendo y divirtiéndose juntos. Sin embargo, todo cambia cuando Alice (Amy Huberman) tras una noche desenfrenada donde el grupo decide experimentar todo aquello que les quedaba por hacer, como por ejemplo...un trío, un embarazo asoma a sus puertas. ¿Qué sucederá entonces?, ¿cómo le afecta al trío la noticia?

'One Tree Hill' estreno de la novena y última temporada

Durante nueve años los hemos visto vivir, crecer y superar todo tipo de dificultades. Una de las series más emblemáticas y seguidas de CosmoTV, especialmente entre su joven audiencia, regresa a partir del domingo 9 de septiembre. Emitida este mismo año en Estados Unidos, la novena temporada arranca con la nueva vida de los chicos de 'One Tree Hill'. Bethany Joy Lenz, James Lafferty, Sophia Bush, Austin Nichols, Robert Buckley, Lisa Goldstein, Paul Johansson y Jana Kramer, un reparto de lujo para la serie.

'Sin Pegar Ojo'

¿Qué sucede con unos padres primerizos que tienen que renunciar a sus múltiples juergas nocturnas por la llegada, algo inesperada, de un nuevo miembro de la familia? La comedia 'Up all night', protagonizada por Christina Applegate (Reagan) y Will Arnett (Chris) en la cadena americana NBC, se estrenará en Cosmopolitan TV el próximo 23 de septiembre con un doble episodio, bajo el título 'Sin pegar ojo'. La serie se centra en una pareja con un estilo de vida algo irresponsable y despreocupado que tendrá que arreglárselas para ocuparse de su vida diaria en el hogar, con un bebé recién nacido (e inesperado).



La comedia surge del trabajo conjunto de Emily Spivey ('Parks and Recreation') y el legendario productor Lornme Michaels ('Rockefeller Plaza'). Una moderna visión sobre la paternidad que te hará pasar ratos llenos de humor.