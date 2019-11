Cole Sprouse y Dylan Sprouse saltaron a la fama por ser los gemelos de 'Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody' y protagonizar algunas de las escenas más divertidas de nuestra infancia.

Y parece que años después siguen trolleándose mutuamente y haciéndonos reír a través de las redes sociales gracias a las veces que se burlan el uno del otro en Internet.

Como recordarás, Dylan ha protagonizado un reportaje para la revista 'Boys by girls' donde ha impactado con un look rojo intenso que han publicado en la portada. Pues su hermano Cole se ha encontrado esta revista en uno de los kioskos y no creerás lo que ha hecho. ¡Dale al play!

Ambos están triunfado a nivel profesional, Cole protagoniza 'Riverdale' como Jughead y Dylan ha decidido volver a la actuación con su participación en la secuela 'After'.

...

Seguro que te interesa...

¿Qué pensará Lili Reinhart? Cole Sprouse muestra la cara de decepción que "enseñará a sus hijos" y se lleva un zasca de Dylan