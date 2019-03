La cobertura de la CNN sobre la Marcha de las Mujeres contra Trump ha sido muy criticada

Only one woman on the panel,CNN? On the day when 100,000s of women took part in #WomensMarch ? pic.twitter.com/NXKPXnSvn6 — Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) 22 de enero de 2017

CNN's panel on the multi-million women's marches. What's wrong with this picture? pic.twitter.com/rnxHjs0xzG — Warren Leight (@warrenleightTV) 22 de enero de 2017

Anyone else notice anything funny about this panel discussing the #WomensMarch on CNN? pic.twitter.com/m1h44Djm0C — Jon Foley (@GlobalEcoGuy) 22 de enero de 2017