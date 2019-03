La gran apuesta del canal cuenta con Steven Soderbergh como director quién vuelve a probar suerte en la televisión, una década después de su primer gran trabajo para este medio. El gran protagonista de esta serie será Clive Owen quién se meterá en la piel del doctor el doctor John W. Thackery, una persona entregada a la racionalidad de la ciencia y alejado de toda superstición o creencia religiosa que considerase el cuerpo como algo sagrado.

Junto a él, otros investigadores, cirujanos y enfermeras remarán contracorriente en este drama con tintes de thriller en el que el espectador podría encontrar reminiscencias a otras dos ficciones televisivas recientes: 'Diario de un joven doctor' (2012-2013) y 'Masters of sex' (2013).



'The Knick' es una serie que sumergirá al espectador en un hospital de Nueva York (el Knickerbocker Hospital) a comienzos del siglo XX para lanzar una mirada sobre la sociedad neoyorquina de la época y sobre la medicina de esos días. El doctor John Thackery, un médico poco convencional no se lo pensará dos veces para infringir las normas éticas y morales, motivado pos los avances médicos.

Sus investigaciones con pacientes y cadáveres le traerán graves problemas dentro de una conservadora sociedad en la que la tasa de mortalidad en los centros hospitalarios era muy alta y en la que aún no se habían descubierto los antibióticos.



'The Knick', será un drama compuesto de 10 capítulos del que ya podemos ver un pequeño avance, con este tráiler, para ir abriendo boca. En nuestro país podrá verse en Canal+ Series a partir de septiembre.