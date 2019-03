Claire Holt, actriz de 'Crónicas Vampíricas' y 'Los Originales', comparte la triste noticia de su aborto

Desde la camilla del hospital, Claire Holt compartía una foto en la que aparece con el pulgar hacia arriba acompañada de un texto explicando con todo detalle todo lo que le había ocurrido: "Hice esta foto hace diez días mientras esperaba entrar al quirófano dado que mi dulce y pequeño bebé había perdido el pulso. Le envié la foto a mi prometido para decirle que estaba bien. Pero no lo estaba. No me he sentido tan rota por dentro en mi vida".

Con la duda de si compartir la noticia o dejarla en el ámbito personal, la joven confesaba que se "sentía desesperada por encontrar a alguien, a cualquiera que hubiera pasado por lo mismo que yo. Alguien que me dijera que la depresión y la desesperanza era normal. Que no era mi culpa".

Uno de sus principales apoyos en esta dura etapa ha sido su prometido, Andrew Joblin, del que decía lo siguiente: "No podría haber sobrevivido a esto sin el amor incondicional de mi pareja. A pesar de su dolor, él ha sido mi roca. No sé cómo se lo podré agradecer".

La actriz, conocida por sus interpretación como Rebekah Mikaelson en las series 'Crónicas vampíricas' y 'Los Originales' y como la sirena Emma en 'H20', también se ha querido dirigir a aquellas mujeres que han sufrido esta dolorosa experiencia: "Para todas aquellas personas que han sufrido un aborto, entiendo por lo que habéis pasado. Comparto cada pizca del dolor y quiero que sepáis que no estáis solas".