Los nuevos capítulos de 'Homeland' calientan motores para su próximo estreno. La cuarta temporada de esta serie de Showtime experimentarán un salto temporal de seis meses respecto a los acontecimientos que cerraron la tercera temporada y estará ambientada en Sudáfrica.

Peter Quinn (Rupert Friend) y Saul Berenson (Mandy Patinkin), por su parte, continuarán ayudando a Carrie Mathison (interpretada por Claire Danes) lo mejor que pueden, mientras que el actor de 'House of Cards' y 'The Strain', Corey Stoll, se incorpora al reparto como Sandy Bachman, principal encargado de la CIA en Pakistán. Asimismo, el otro gran fichaje de la temporada es el de Suraj Sharma. El actor de la película de Ang Lee 'La vida de Pi' encarnará a un estudiante de medicina que se convertirá en una persona de vital importancia para Carrie.



Todavía quedan bastantes días para que podamos disfrutar de la nueva temporada de 'Homeland' pero podemos ir abriendo boca con su nuevo tráiler que cuenta con la canción 'Hole in the Middle' de Emily Jane White como música de fondo para presentarnos esta nueva entrega.