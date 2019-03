Cinco escenas de 'Juego de Tronos' que nunca veremos

CONTENIDO INÉDITO

No tenemos muy claro por qué, pero hay varias escenas en el metraje de 'Juego de Tronos' que HBO ha decidido no incluir en la producción y por tanto no serán emitidas. Cierto es que 'Juego de Tronos' ha recibido críticas en algunas ocasiones por mostrar lo que algunos consideran excesiva violencia. Esto, unido a los problemas de financiación que puede tener cualquier megaproducción, puede haber sido el detonante que ha conseguido que no se emitan algunas escenas.