Christopher Abbott abandona 'Girls'

Charlie no seguirá con Marnie en la próxima temporada de 'Girls'... y no volverá a aparecer. El actor Christopher Abbott, quien interpreta este personaje en la serie de HBO, no continuará en la comedia ganadora de dos Globos de Oro por diferencias con Lena Dunham, creadora y protagonista de la ficción.



Según informa The Hollywood Reporter, el actor norteamericano no seguirá en la serie tras protagonizar un conflicto con Dunham. Sin embargo, la versión oficial es otra distinta. "Chris está agradecido por haber podido colaborar con Lena Dunham, Judd Apatow y todo el reparto y equipo de 'Girls. No obstante, ahora mismo está trabajando en nuevos proyectos y ha decidido no volver a la serie'", ha manifestado el representante de Abbot.



HBO renovó la comedia 'Girls' por una tercera temporada. Aunque por el momento no tiene fecha de estreno, la serie comenzó con el rodaje de las nuevas entregas en el mes de marzo.