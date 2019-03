Christian Slater hará comedia para Fox

Después de dos dramas con poca suerte, Christian Slater protagonizará la nueva serie de Fox. Esta vez se trata de una comedia.



'Breaking It' tratará el día a día de un grupo de expertos en seguridad que no siempre toman la medida más ortodoxa. Slater intrerpretará a Oz, el jefe del grupo, un hombre misterioso y manipulador. Compartirá pantalla junto al actor Brett Harrison ('Reaper').

Fox tiene previsto estrenar la sitcom a mediados de esta temporada, ya que 'Running Wilde' no está teniendo grandes registros de audiencia. Aunque aún no se ha cancelado, Fox no emitirá todos los capítulos de la temporada de 'Running Wilde' y tomara´la decisión más adelante.



La última participación de Slater en la televisión estadounidense fue en la serie 'The Forgotten', de la ABC, que fue cancelada en marzo de 2010.