Chris Noth reaparece tras las nuevas acusaciones de abuso sexual y dice que va a dejar "que pase lo que tenga que pasar"

Las acusaciones de agresión sexual contra Chris Noth siguen saliendo a la luz. Ya son cuatro las mujeres que aseguran que el actor de 'Sexo en Nueva York' mantuvo conductas sexuales inapropiadas hacia ellas. Ahora, el actor reaparece y rompe el silencio sobre toda la polémica.

Chris Noth insistió en mantener su declaración original mientras cada vez más mujeres lo acusan de abuso sexual. El medio Page Six publicó imágenes y declaraciones exclusivas de su reaparición pública, cuando fue fotografiado sonriendo mientras daba un paseo por el vecindario de Massachusetts.

Estas fueron las palabras del actor: "Tienes mi declaración, ¿verdad? Me quedo con mi anterior declaración", dijo a los paparazzi. "Voy a dejar que pase lo que tenga que pasar. Mi declaración es la que es, y eso es todo lo que puedo dar".

Negó todas las acusaciones

El actor negó las acusaciones y dijo que los encuentros sexuales fueron consensuados. "Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas", dijo a Page Six en un comunicado. "Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados".

La última mujer en denunciar el comportamiento del actor ha sido la cantante Lisa Gentile. La artista explicó que fue en el año 2002 cuando sucedieron los hechos. Leslie empezó explicando que ella y el actor se conocieron en el año 1998 tras coincidir en el restaurante Da Marino en Nueva York.

Lisa continuó diciendo que, un sábado del año 2002, Chris se ofreció a llevarla a su casa, donde ocurrieron los hechos. "Chris comenzó a besarme casi de inmediato" y "me empujó a la fuerza contra él", confesó. "Me estaba babeando por todas partes", explica. "Rápidamente me sentí incómoda. Luego se volvió más agresivo y puso ambas manos en mis pechos y comenzó a apretarlos muy fuerte sobre mi camisa".

Al día siguiente el actor la llamó: "Me advirtió que si le contaba a un alma lo que sucedió la noche anterior arruinaría mi carrera, que nunca volvería a cantar y que me pondría en la lista negra del negocio. Me colgó y llamé de inmediato a mi madre y mi padre llorando".

...

Seguro que te interesa...

Chris Noth es acusado de agresión sexual por dos mujeres y el actor de 'Sexo en Nueva York' responde