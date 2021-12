Chris Noth defiende a Sarah Jessica Parker en su pelea con Kim Cattrall ('Sexo en Nueva York')

La mítica serie, 'Sexo en Nueva York', sigue las vidas de cuatro mejores amigas viviendo en Nueva York. Sin embargo, por muy amigas que son en la serie y en las películas que se rodaron después, una de ellas afirma que no todo es lo que parece.

Las cosas entre Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) y Kim Cattrall (Samantha Jones) se agitaron hace varios años cuando Cattrall anunció la muerte de su hermano Christopher en las redes sociales y no le gustó el pésame que recibió por parte de Parker.

La estrella de 'El retorno de las brujas' comentó en la publicación de Kim para darle el pésame: "Queridísima Kim, mi amor y mis condolencias para ti y los tuyos y que Dios se apiade de tu querido hermano. Besos".

El supuesto problema entre las dos actrices salió a la luz cuando Cattrall respondió al comentario de Parker, compartiendo un post de Instagram en el que le pedía que "dejara de usar nuestra tragedia para restaurar su imagen de 'chica buena'", junto con un artículo del New York Post en el que detallaba la cultura de "chicas malas" en el programa, que según ella, fue fomentada por Parker.

'Sexo en Nueva York' | HBO

Sarah Jessica Parker siempre ha negado esta disputa y en una entrevista con Vulture en 2018 asegura: "Solo me gustaría recordar a todo el mundo que no hay ninguna pelea. Nunca he pronunciado una palabra antipática, egoísta o mala, así que me encantaría redefinirla".

Es cierto que desde entonces muchos fans han saltado a defender a las dos actrices, pero la intérprete de Carrie Bradshaw ha recibido muchos comentarios negativos por parte del público. Por ello su pareja en la ficción, Chris Noth, le ha defendido en cuanto a las alegaciones y los rumores en una entrevista con The Guardian.

"Tengo que decirte que no tengo ni idea de lo que piensa [Cattrall], ni de sus emociones. Sí sé que soy muy amigo de SJ y las descripciones (de Kim Cattrall) de ella ni siquiera se acercan a la realidad. Me gustaba, pensaba que era maravillosa en la serie y algunas personas siguen adelante por sus propias razones. No sé cuáles eran las suyas. Sólo deseo que todo esto no hubiera ocurrido porque fue triste e incómodo".

El actor que da vida a Mr. Big continua: "No me gusta que nadie hable mal de SJ porque es un objetivo y la gente puede ser desagradable. Me siento muy protector con ella y eso no me gustó. Eso es todo lo que diré al respecto".

Desde entonces, Cattrall se ha negado a aparecer en la miniserie del reboot del programa, 'And just like that' y también se ha negado a protagonizar una tercera película. No se sabe si la supuesta pelea entre ella y Parker ha influenciado su decisión de no volver a interpretar su papel, pero aún así, los fans están tristes de no poder volver a ver a su personaje favorito, la icónica Samantha Jones.

Seguro que te interesa:

Tráiler de 'And just like that' donde Sarah Jessica Parker se reencuentra con Carrie Bradshaw tras 'Sexo en Nueva York'