Chris Noth, acusado por una cuarta mujer de agresión sexual: "Me advirtió que si lo contaba arruinaría mi carrera"

Chris Noth vuelve a enfrentarse a un nuevo caso de agresión sexual. Fue el pasado 16 de diciembre cuando dos mujeres revelaron a 'THR' cómo el actor de 'Sexo en nueva York' había abusado sexualmente de ellas. En este caso una de las víctimas declaraba que el suceso ocurrió en el año 2004 mientras que el de la otra mujer fue en 2015.

Tras ello, una tercera mujer denunciaba al 'Daily Beast' que el actor también la habría agredido en el 2010 cuando trabajaba de camarera en Nueva York. "La historia es una completa fabricación y los hechos relatados son como la lectura de una mala ficción", decía su representante.

La actriz Zoe Lister-Jones hacía una serie de declaraciones sobre Chris Noth tras enterarse de los casos de abuso donde afirmaba que el actor es "un depredador sexual". Y, además, se ha sabido que la exnovia de Noth desde 1990 hasta 1995, la modelo Beverly Johnson, pidió una orden de alejamiento del actor en el año 1995.

Una cuarta mujer denuncia que Chris Noth agredió de ella sexualmente

Ahora ha sido la cantante Lisa Gentile quien ha acusado a Chris Noth de agredirla sexualmente en una conferencia de prensa celebrada este jueves 23 de diciembre a la que acudió junto a su abogada, Gloria Allred.

La artista explicó que fue en el año 2002 cuando Chirs Noth la agredió. Leslie empieza explicando que ella y el actor se conocieron en el año 1998 tras coincidir en el restaurante Da Marino en Nueva York: "Eventualmente, Chris y yo comenzamos a conversar y nos conocimos. Hablábamos principalmente sobre música y espectáculos locales".

"Luego, un sábado por la noche, a principios de 2002, estábamos todos pasando el rato en Da Marino. Alrededor de la medianoche, me estaba preparando para irme. Chris me ofreció llevarme a casa y le dije: 'Está bien'. Cuando llegamos a mi apartamento, me preguntó si podía subir", relata. "Le dije que no tenía nada que ofrecerle de beber y me dijo: 'Está bien'. Solo quería ver dónde vivía. Subió las escaleras. Entramos y fuimos a la cocina. Quería ver el resto del apartamento, pero no se lo mostré porque mis compañeros de piso estaban durmiendo. Él usó el baño y Encontré un poco de vino de caja viejo y le serví una copa".

Para después declara que Chris "comenzó a besarme casi de inmediato" y "me empujó a la fuerza" contra él. "Me estaba babeando por todas partes", explica. "Rápidamente me sentí incómoda. Luego se volvió más agresivo y puso ambas manos en mis pechos y comenzó a apretarlos muy fuerte sobre mi camisa. Rápidamente se metió debajo de mi camisa y comenzó a apretarlos aún más fuerte sobre mi sujetador con sus dedos agarrándolos expuestos. Luego empujó mi sostén hacia arriba con ambas manos", detalla.

"Agarré sus manos con las mías y traté de detenerlo", afirma Gentile. "Seguí empujando sus manos hacia abajo mientras él empujaba las mías hacia arriba. Estaba tratando de que se detuviera. Luego me obligó a levantarle la camisa exponiendo su vientre, y después, aún más fuerte, empujó mis manos hacia su pene. Finalmente me las arreglé para apartarlo, escapar de su agarre y gritar 'No, no quiero esto'. Se enfadó mucho y comenzó a gritar y a llamarme provocadora y zorra. Salió furioso de mi piso".

La cantante explica que tras irse Chirs Noth de su casa despertó a su compañera de piso y mejor amiga y le contó lo que había ocurrido. Al día siguiente el actor la llamó: "Me advirtió que si le contaba a un alma lo que sucedió la noche anterior arruinaría mi carrera, que nunca volvería a cantar y que me pondría en la lista negra del negocio. Me colgó y llamé de inmediato a mi madre y mi padre llorando".

