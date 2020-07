Chris Colfer ('Glee') se despide de Naya Rivera con un sincero mensaje

El cuerpo de la actriz Naya Rivera ('Glee') fue encontrado en el Lago Piru en California el 13 de julio, cinco días después de que desapareciera tras alquilar un barco con su hijo de cuatro años y saliera a nadar. Chris Colfer, que interpretó a Kurt Hummel en 'Glee', compartiendo rodaje con Naya Rivera entre 2009 y 2015 ha escrito un emotivo tributo a su ex compañera Naya Rivera, reflexionando sobre la fragilidad de la vida.

"¿Cómo puede un ser humano ser tan talentoso, tan divertido y tan hermoso a la vez? ¿Cómo puede una persona ser responsable de tanta alegría y ser objeto de tantos recuerdos maravillosos?" escribió en Variety.

Colfer también recordó a la actriz cómo "una de las personas más divertidas y relevantes que he conocido. A veces, me perdía tanto en la actuación de Naya, que olvidaba que estaba en la escena con ella. Incluso cuando su personaje hacía pedazos el mío, no podía evitar respetar la brillantez con la que lanzaba los insultos".

A pesar de que en la ficción su personaje Kurt Hummel (Chris Colfer), chocaba a menudo con el de ella, Santana López (Naya Rivera) ya que tenían frecuentes peleas en pantalla, Colfer escribió: "Ella era la hermana mayor guay a la que acudías para pedir consejo, para desahogarte o para conseguir la mejor versión de los últimos cotilleos. El solo hecho de estar en presencia de Naya te hacía sentir protegido y, sin importar la situación, sabías que ella te cubriría las espaldas", recordó. "Nunca tuvo miedo de enfrentarse a la autoridad, siempre avisaba del maltrato donde lo veía y siempre te decía la verdad, incluso cuando era difícil de escuchar".

El actor también la señaló como "una de las personas más divertidas y relevantes que he conocido. Su conexión era magnética, su afecto era radiante y nunca he visto a una persona más feliz que cuando Naya se volcaba sobre su pequeño".

"Tener una amiga como ella, aunque sea brevemente, es una bendición increíble", concluyó. "Ella es un ejemplo brillante del impacto que una persona puede tener cuando vive sin miedo. Su pérdida es un trágico recordatorio para celebrar cada momento que podamos con las personas que amamos porque lo único que sabemos con certeza de la vida es lo frágil que puede ser".

