Chris Chalk se une al reparto de 'Gotham'

Chris Chalk, actor conocido por 'Homeland' y '12 Años de esclavitud' formará parte del Universo de Batman, ya que según informa el portal Deadline, Chalk dará vida a Lucius Fox, un personaje muy conocido por los fans del Caballero Oscuro.



No será necesario esperar hasta el estreno de la segunda entrega para ver al actor, ya que Chalk entrará en escena en el penúltimo capítulo de la primera temporada.



La incorporación de Chalk al reparto de 'Gotham' llega al mismo tiempo que la actriz Jada Pinkett Smith confirma que no formará parte de la segunda temporada de la ficción.



Por el momento todavía debe finalizar la primera entrega de la precuela de Batman en la que no solo veremos en acción a Lucius Fox, sino que seremos testigos de los giros que todavía debe dar el personaje de Fish Mooney a quien daba vida Jada Pinkett Smith.