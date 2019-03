El chico Disney Garrett Clayton sale del armario y habla de su dura experiencia con el bullying

Protagonista de 'Teen Beach Movie'

El chico Disney Garrett Clayton es conocido por proyectos como 'Teen Beach Movie', 'Shake it Up', 'The Client List' o dando vida al actor porno gay Brent Corrigan en la película 'King Cobra'. El intérprete está en plena promoción de su próxima película, 'Reach', y ha querido declararse abiertamente gay relatando los motivos que le llevaron a comunicarlo: El bullying.