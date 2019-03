'Las Chicas Gilmore' celebran su 16 aniversario repartiendo café

El revival 'Gilmore Girls: A Year in The Life', que ya tiene tráiler, llega a Netflix dentro de un mes escaso. La serie de Amy Sherman-Palladino cumple 16 años desde su estreno y para celebrarlo, la cafetería de Luke cobra vida para repartir café gratis a los seguidores de la serie. Una pena que no vivamos en Estados Unidos para disfrutar de una taza de ese especial brebaje que solucionaba todos los problemas del mundo.

Además, el reparto de la serie ha querido recordar los buenos momentos de rodaje en un emotivo vídeo que repasa desde la primera hasta la última escena. "Me gustan muchas cosas de la serie, pero mi favorita es este personaje", cuenta en el vídeo Lauren Graham.

'Las Chicas Gilmore' vuelven el 25 de noviembre

¿Impaciente por volver a ver Rory y Lorelai? 'Gilmore Girls: A Year In The Life' regresa a Netflix con cuatro capítulos de una hora cada uno. Cada episodio estará ambientado en una estación del año diferente, así que volveremos a vivir unas navidades muy familiares.

Una de los misterios que más inquieta es el estado sentimental de Rory. ¿Se quedará con uno de sus pretendientes de toda la vida o habrá encontrado el amor al lado de otra persona? Después de rechazar la propuesta de matrimonio de Logan cualquier cosa podría suceder. ¿Y Lorelai? ¿Habrá asentado la cabeza con Luke de manera definitiva?