Charlie Sheen quiere que 'Dos Hombres y Medio' termine ya

El actor Charlie Sheen, que protagonizara durante ocho temporadas la sitcom 'Dos Hombres y Medio' ha declarado en la feria NATPE, que la comedia de CBS que antes protagonizaba debería terminar cuanto antes y no continuar más allá de este año.

Sheen, que hace unos días se mostró decepcionado con el rumbo que había tomado la serie tras su salida, según informa el portal 'The Hollywood Reporter'. "La gente que está allí es porque no tienen otro lugar al que ir", ha dicho el actor, que ahora protagoniza la serie 'Anger Management'. En cualquier caso, el intérprete no culpa de ninguno de estos hechos a su sustituto en la serie, el actor Ashton Kutcher.



Sus críticas apuntan a los creadores de la serie, especialmente a Chuck Lorre del que dice "No creo que esté trabajando con la mejor escritura, porque está haciendo demasiados shows. Él, Jon Cryer y Angus T. Jones se merecen mejor material".