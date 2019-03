Charlie Sheen podría volver a Dos Hombres y Medio antes de lo esperado

Charlie Sheen puede estar sin trabajo, por ahora. Pero según publicaciones que circulan por la red, el actor podría estar de regreso en la televisión antes de lo esperado. NBC News citó fuentes cercanas a Sheen diciendo que la cadena CBS le había ofrecido al actor volver a su trabajo en la exitosa comedia 'Two and A Half Men' (Dos Hombres y Medio en España, donde Neox emite la comedia de lunes a viernes por las tardes), pero no se había llegado a ningún acuerdo y las discusiones continuaban.



En tanto, 'The Hollywood Reporter' ha publicado que Sheen se reunió con ejecutivos de alto rango en la cadena rival Fox la semana pasada. El actor escribió un críptico mensaje en la red social Twitter durante el fin de semana que decía "Quizás una nueva guarida (...)? Un Zorro y un Brujo? épico" acompañado de una imagen del logo de la cadena Fox (que significa zorro).



Sheen fue despedido de Dos Hombres y Medio, la comedia televisiva más vista en Estados Unidos, el 7 de marzo después de insultar públicamente a su productor, Chuck Lorre. Previamente, el actor fue centro de las noticias en los medios sobre sus salvajes fiestas, y pasó un tiempo en rehabilitación de drogas y alcohol, provocando que Warner Bros. Television, que produce 'Two and A Half Men', llamara la conducta de Sheen "peligrosamente autodestructiva".



La página web sobre celebridades Radaronline.com también citó el lunes a fuentes no identificadas diciendo que el jefe ejecutivo de CBS Les Moonves quería que Sheen y 'Two and A Half Men' volvieran al aire, y que había hablado con el productor y co-creador Lorre, objetivo de gran parte de la ira de Sheen.



El portavoz de Sheen dijo que no tenía comentarios sobre la información publicada. Las dos productoras de televisión, CBS y Warner Bros, se negaron a realizar comentarios. No estaba claro si Sheen querría volver a su rol como el mujeriego soltero en 'Two and A Half Men' pese a presentar una demanda de 100 millones de dólares reclamando que fue injustamente despedido.