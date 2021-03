Así es Charlie Hall, el atractivo hijo de Julia Louis-Dreyfus ('Seinfeld') que ha debutado en 'Moxie'

La actriz Julia Louis-Dreyfus, que quizás conozcas por su trabajo en 'Saturday Night Live' y por sus papel en 'Seinfeld' (interpretando a Elaine Benes), ha contado a través de Twitter, lo contenta que esta por el primer papel que ha desempeñado su hijo pequeño, Charlie Hall, en la película 'Moxie', dirigida por Amy Poehler.

No es la única en la familia llena de orgullo, ya que el hermano mayor Henry Hall, es al que contesta la actriz, de forma pletórica en Twitter. El emotivo mensaje que le dedicó su hermano decía: "Mi pequeño hombre Chucky @charlie_hall23 sale en su primera película y se estrena hoy!!! ¡Vayan a ver 'Moxie' en @netflix como AHORA MISMO! Estoy muy orgulloso de él y es mi hermano". Louis-Dreyfus, respondió compartiendo un breve y dulce mensaje junto al post que decía: "Yay!!!!!".

Con estos mensajes, y la comunicación que parecen tener, podemos ver que esta familia, a parte de estar muy presente en las redes y ser todos estrellas (dentro de diferentes ámbitos artísticos), muestran que se quieren mucho, y que mutuamente se desean el mayor éxito.

Charlie Hall ha comenzado su trayectoria artística como actor hace relativamente bastante poco. A principios del año pasado, Charlie formó parte de una serie web cómica denominada 'Sorry, Charlie', que escribió y dirigió junto a su amigo y ex compañero de la universidad, Jack Price. Charlie no tuvo reparo en pedir ayuda a su familia, ya que sabia que tenían más experiencia en este mundo y que le podían ayudar. Su familia se puso en marcha y colaboraron en el proceso de escritura, mientras que la música de su hermano Henry Hall suena a lo largo de la serie.

Para tener esta corta experiencia en la industria, formar parte de uno de los personajes principales de una película de Netflix ('Moxie'), es un muy buen comienzo, Hall lo tiene todo para triunfar y el orgullo se palpa en el ambiente familiar.

