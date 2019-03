Charles Dance: "Aún no lo habéis visto todo de Tywin Lannister en 'Juego de Tronos'"

¡Cuidado contiene spoilers!



Parece que volveremos a ver a Charles Dance en la nueva temporada de la serie más popular de HBO. El actor ha comentado que "aún no está del todo fuera de 'Juego de Tronos'", en alusión a la muerte de su personaje Tywin Lannister en el final de la cuarta temporada de la serie de HBO. "Aún no habéis visto todo de Tywin, es lo único que puedo decir".



Desde que han salido a la luz estas declaraciones, han sido muchas las personas que han empezado a especular y preguntarse si el personaje de Tywin aparecerá en flashbacks, aunque, hasta ahora, no ha habido todavía ninguno en la serie. Y de ser así, qué papel tendría en la historia y si tendría que ver con la teoría de que no es el padre de Tyrion.

El actor Sean Bean ya habló de la posibilidad de que su personaje, Eddard Stark, regresase de manera puntual a través de flashbacks, lo que desató las especulaciones de los fans sobre la teoría de que no es el padre de Jon Nieve.



El rodaje de la quinta temporada de 'Juego de Tronos' ya está en marcha y podremos disfrutar de sus nuevos capítulos en abril del 2015 en la cadena HBO.