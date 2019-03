Cate Blanchett protagonizará un TV movie para la HBO

Cate Blanchett llevará a la pantalla las memorias de Marisa Acocella Marchetto en la TV movie 'Cancer Vixen: mi lucha contra el cáncer', el nuevo proyecto de la cadena estadounidense HBO. La actriz de 'El Señor de los Anillos' producirá y protagonizará la ficción basada en la historia de la ilustradora de revistas como 'The New Yorker'.



Según informa The Hollywood Reporter, la cinta contará con la dilatada experiencia de las productoras Trudie Styler (Snatch: cerdos y diamantes) y Celine Rattray (Los chicos están bien) que ya se encuentran reunidas con los guionistas para adaptar el material.



La ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por 'El aviador', se encuentra en estos momentos rodando 'The Monuments Men' a las órdenes de George Clooney.