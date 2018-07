Cate Blanchett, ¿invitada especial en 'Downton Abbey'?

La actriz Cate Blanchett ha asegurado en una entrevista que le encantaría hacer un cameo en la serie 'Downton Abbey'. Recientemente, la cadena ITV ha anunciado que la sexta temporada de la serie, que actualmente se está grabando, será la última.



Según informa el portal The Hollywood Reporter, la actriz confesó que "algo se ha hecho al respecto. Mi agente ha hecho gestiones, todavía no he recibido ninguna llamada, pero veré de nuevo a las chicas a ver si consigo concretar un acuerdo de palabra".



La sexta será la última temporada de 'Downton Abbey', que se despedirá de sus seguidores al finalizar la próxima tanda de episodios debido a la apretada agenda de algunos miembros del equipo, entre ellos su creador, Julian Fellowes.



La ficción, que en España puede verse en Nova, cuenta con cuatro premios Emmy, un premio TP y un Ondas a la mejor serie extranjera.