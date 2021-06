Dove Cameron es una de las actrices y cantantes más relevantes de su generación. Tras su paso por la famosa saga de películas de 'Los Descendientes' de Disney la joven se ha convertido en toda una estrella.

Además Dove no deja de triunfar en el ámbito musical, donde se ha centrado mucho en los últimos meses y ha asegurado que sus canciones la han salvado durante la pandemia.

En su Instagram, donde cuenta con más de 43 millones de seguidores, Dove siempre se muestra honesta y vulnerable y no tiene miedo de hablar sobre sus problemas mentales, depresión y ansiedad para concienciar a todos los jóvenes sobre la importante de la salud mental.

La terapia y el trabajo en uno mismo es algo que Cameron tiene muy presente en su vida, en la que ha sobrevivido a varias tragedias como el asesinato de su amiga cuando era pequeña, la muerte de su co-star Cameron Boyce y el suicidio de su padre.

Philip Alan Hosterman se quitó la vida cuando Dove tenía 15 años, y de hecho la joven se cambió el nombre a raíz de esta tragedia, pues su nombre de nacimiento es Chloe y 'Dove' era el apodo cariñoso que le puso su padre. Ahora le ha dedicado estas conmovedoras palabras:

"Feliz día al bello alien para este mundo. Sé que solo estabas aquí de visita y que no podías quedarte mucho. Me siento más bella que nunca cuando me doy cuenta de cuánto me parezco a ti, afortunadamente cada vez más conforme me hago mayor", le cuenta Dove.

"Deseo más que nada que viviste y moriste en este nuevo mundo que te pudiera ver, el hombre atormentado más exquisito y mortalmente herido que ha existido. Todos los días escojo vivir la vida que tú nunca te pudiste permitir vivir, escojo amar las partes de mí que se parecen a ti, las mismas que tú sufriste y no pudiste afrontar", añade.

"Tengo la costumbre de bailar desnuda con Cream mientras sale el sol, vivo fuerte como soy, y mientras aprendo a vivir verdaderamente, lloro la vida de la que te privaste. Espero que al curar las heridas que me diste pueda curar las heridas que te hiciste a ti. Así es como te quiero, aún, así es como te ayudo a quererme", relata.

"No puedo esperar para verte de nuevo en otra vida donde seguro que te encontraré. Te conocería incluso si fuésemos gatos. Quizás especialmente si lo fuésemos", termina.

