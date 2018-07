Carrie Bradshaw es un referente de estilo y actitud para muchas mujeres. La serie 'Sexo en Nueva York' marcó un antes y un después para muchos de los persoanjes que vemos ahora en televisión.

Ahora, su creador, Darren Starr, ha hablado acerca de la decisión final de Carrie respecto a Mr. Big. "Hay un momento en el que tienes que dejar a los guionistas que sigan su visión... Pero creo que la serie traicionó su ideal principal: las mujeres no necesitan del matrimonio para encontrar la felicidad".

"No que no puedan encontrar la felicidad en él pero la serie inicialmente huía de los tópicos de las comedias románticas. Eso fue lo que hizo que las mujeres se sintieran tan identificadas", continúa Starr en declaraciones que recoge US Magazine.