La cara de horror de Kaley Cuoco ('The Big Bang Theory') tras el ver el arriesgado cambio de look de su marido, Karl Cook

Kaley Cuoco se casaba con el jinete Karl Cook en 2018. Desde entonces parece que la actriz y su marido viven en una continua luna de miel y es que no se adoran el uno al otro.

Así, vemos a través de sus redes sociales la complicidad que tienen y lo bien que se llevan. Además de compartir muchos gustos en común el amor por los animales. Prueba de ello son todos los perros que tienen en su casa y que forman parte de la familia.

Pero, ahora ha sucedido algo que puede incluso tambalear los cimientos de su matrimonio, y es que Karl se ha apuntado al look más arriesgado del momento, el mullet. Y, parecer que a la actriz de 'The Big Bang Theory' no le ha convencido mucho esta decisión a juzgar por su cara de horror al ver el resultado y que tienes en el vídeo de arriba de la noticia.

