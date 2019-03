El capítulo de 'Los Simpson' que Prince rechazó hacer

Al Jean, productor ejecutivo de 'Los Simpson', ha revelado a travésde su cuenta de Twitter el guión del fallido capítulo en el que Prince iba a ser protagonista.



El cantante, fallecido este jueves a los 57 años en su estudio de grabación en Minesota, rechazó el borrador del episodio de la cuarta o quinta temporada de la serie de Fox, según informa Entertainment Weekly. En él, regresaba el paciente mental Leon Kompowsky, quien creía ser Michael Jackson. Sin embargo, en esa ocasión, el paciente creía ser Prince.

.@TheSimpsons page from unproduced Prince script thank you Jacqueline Atkins for finding! pic.twitter.com/GvYaJKXxgD