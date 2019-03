Los capitulazos de 2013 son...

El listado de los mejores capítulos que se han visto en 2013 según Entertainment Weekly arranca con una comedia. "You've Got Sext" de la serie 'The Mindy Project' (Fox) ocupa el décimo puesto de la lista, seguida por el capítulo "White Hat's Back On" de uno de los 'guilty pleasures' de 2013, 'Scandal' (ABC).



"The Entire History of You", uno de los capítulos de la segunda temporada de 'Black Mirror' (Channel4), se encuentra en la octava posición del listado de EW.



El sexto capítulo de 'The Americans' (FX), "Trust Me", es para EW el séptimo mejor espisodio del año. 'Orange Is the New Black', de Netflix, también tiene un lugar en la lista (sexto puesto), así como la comedia de HBO 'Veep' con su capítulo "Helsinki". En cuarta posición está el capítulo final de la segunda temporada de 'American Horror Story', la serie de Ryan Murphy para FX.



'The Good Wife' (CBS) se sube al podio con la medalla de bronce gracias al quinto capítulo de su última temporada, titulado "Hitting the Fan". En segundo lugar se encuentra el noveno capítulo de 'Juego de Tronos' (HBO), "The Rains of Castamere", uno de los más comentados en Twitter.



Y el primer puesto, el mejor capítulo del año para Entertainment Weekly (y para millones de espectadores) es "Ozymandias", de 'Breaking Bad'. El antepenúltimo capítulo de la serie de AMC entró en el libro Guinness de los Récords al convertirse en la serie de televisión mejor evaluada tras recibir una calificación de 99 sobre 100 en Metacritic.