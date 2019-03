Cancelaciones y estrenos: la ABC no renueva 'Cinco Hermanos' y Fox estrena 'Terra Nova'

La suerte estaba echada: las networks estadounidenses han confirmado lo que en muchos casos eran rumores más que seguros. La cadena ABC ha cancelado la veterana 'Cinco Hermanos' y el remake de la ficción de los 80, 'V'.



Otras series que han corrido la misma suerte han sido la comedia 'Mr. Sunshine' (protagonizada por Matthew Perry), 'No Ordinary Family', 'Better with you', 'Off the map' y 'Detroit 1-8-7'. Estas series solo han tenido una temporada para convencer a los espectadores y parece que no han contado con su respaldo.



Otra cadena que también ha anunciado sus cancelaciones ha sido la CBS. Los seguidores de 'The Defenders', $#*! My Dad Says' y 'Mad Love' ya no volverán a ver nuevas tramas en la cadena estadounidense. La otra cara de la moneda es para 'Blue Bloods', 'Hawaii Five-0' y 'Mike and Molly', que han sido renovadas por la netwok.



En cambio, podrán darle una oportunidad a 'Person Of Interest' y 'Two Broke Girls'. La primera es la última creación de JJ Abrams, responsable de 'Lost'. La serie no solo tiene esa conexión con 'Perdidos': su reparto lo encabeza el 'lostie' Michael Emerson (Ben Linus para los amigos). Junto a él, Jim Caviezel protagoniza 'Person of Interest'.



Fox también está de estreno de cara a la nueva temporada. El último proyecto de Spielberg, 'Terra Nova', se estrenará después de 'House'. La ficción producida por el director trasladará al espectador al mundo de dinosaurios.