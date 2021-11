Can Yaman cumple 32 años: Las fotos que le han convertido en el auténtico galán turco

El famoso actor turco Can Yaman cumple 32 años este 8 de noviembre. La estrella es mundialmente conocida por su trabajo y sus publicaciones en redes sociales que vuelven locas a muchos de sus seguidores. Aunque el actor sea uno de los más famosos en Turquía, también ha conseguido serlo fuera de sus fronteras.

De hecho, Can habla perfectamente el italiano, una aptitud que le ha abierto muchas puertas en su carrera profesional. Cómo se puede observar en su Instagram, el apuesto intérprete utiliza mucho el idioma en los pie de fotos de sus publicaciones. Sin embargo, eso no es lo que más llama la atención de sus posts.

Su atractivo físico es de lo que más se habla en la sección de comentarios de sus publicaciones, ya sean imágenes de Can sin camiseta o fotos del actor vestido de lo más elegante.

Además de su buen hacer en la pequeña pantalla, los posts de Can han enloquecido a fans alrededor del mundo y han hecho que se convierta en el auténtico galán turco que es hoy. De vez en cuando también comparte vídeos de su estricta rutina de entrenamiento, que le ayuda a mantener su tonificada figura.

En uno de sus posts más recientes el actor ha anunciado uno de sus nuevos proyectos: su nuevo perfume llamado Mania. Para publicitar el producto Can aparece en toalla, sin camiseta y marcando unos abdominales que han dado mucho que comentar. Sus fans no han tardado en elogiarle y una ha comentado: "¡Esto no se hace a esta hora del día!" mientras que otra ha apuntado: "Madre santa… bendiciones a tus padres por crear tremendo monumento!".

La ruptura de Can Yaman y Diletta Leotta

Can Yaman y la periodista italiana Diletta Leotta protagonizaron una preciosa historia de amor pero se confirmó la noticia de su ruptura, después de días de rumores y de que sus seguidores vieran como la pareja pasaba parte de sus vacaciones separados.

Aún así, esta noticia sorprendió a muchos ya que a principios de verano todo parecía sacado de una película romántica e incluso se habló de compromiso. Ha sido la propia Diletta que ha compartido declaraciones sobre la ruptura:

"Con Can viví una hermosa historia, un sueño, un cuento de hadas, un amor a primera vista. Somos dos chicos de 30 años que nos amamos, que intentamos vivir esta enorme pasión. La propuesta de matrimonio llegó al poco tiempo, después de que lleváramos saliendo un mes, tal vez las cosas fueron demasiado rápido", confirma la periodista en el programa televisivo 'Verissimo'.

Había muchos fans de esta pareja y para aliviar su decepción ante la noticia, os comunicamos que puede no haya acabado esta historia, pues en esa misma entrevista la joven ha confesado: "Creo que aún estoy enamorada. No sé qué pasará en el futuro. El amor es impredecible e incluso la vida es impredecible". ¿Será posible que reaviven su amor?

