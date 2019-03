Otro protagonista abandona 'Shameless' repentinamente y explica sus razones con una conmovedora carta

Hemos visto crecer en pantalla a Cameron Monaghan como Ian Gallagher a través de las nueve temporadas de 'Shameless', y ahora el actor ha decidido terminar su viaje en la ficción.

Sin embargo, en lugar de anunciarlo en el momento de la decisión o antes de comenzar la temporada, el joven ha avisado a sus fans cuando solo le queda un capítulo por aparecer, y lo ha explicado así:

"He sido un personaje regular en esta serie durante prácticamente diez años. Estaba en la tierna edad de 15 cuando rodamos el piloto, y he crecido de tantas maneras desde entonces, tanto legal como personalmente.

He tenido mucha suerte de madurar y crecer con esta serie. He experimentado muchas primeras veces, he madurado como actor, como profesional, como humano. En el proceso he ganado amigos, familia y los mejores compañeros que un afortunado actor podría pedir, y por esto no puedo estar más que agradecido.

Todo lo bueno se acaba. Un viejo cliché, pero uno que resuena verdad con sinceridad y claridad, especialmente en momentos como éste. Todo se acaba. El próximo episodio será el último para mí. Lo he sabido desde el año pasado, pero no quería revelarlo demasiado pronto ya que quería que esta temporada fuera una sorpresa para la audiencia, permitiéndoles experimentar el inseguro viaje de Ian con el personaje.

Este papel ha sido una delicia de interpretar, un viaje salvaje y especial, y me gustaría agradecer a 'Shameless' a la par que a vosotros, el público, por haber estado ahí con él.

Adiós, Ian Clayton Gallagher. ¿Nos veremos de nuevo?".