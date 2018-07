El 'cameo' sorpresa en 'The Walking Dead'

El último capítulo que ha emitido AMC de su serie estrella, 'The Walking Dead', ha contado con un 'cameo' sorpresa. Y difícil de descubrir.



Tras seis temporadas, la ficción basada en los cómics de Robert Kirkman ha tenido varios apariciones de estrellas televisivas y del séptimo arte. El último en sumarse a esta lista es posiblemente el más famoso de los que han "visitado" la serie de AMC: el mismísimo Johnny Depp.



¡CUIDADO! Si no has visto el último capítulo de la serie, no sigas leyendo.



En "Not Tomorrow Yet", el último capítulo emitido de 'The Walking Dead', el grupo de Rick buscaba desesperadamente un cráneo parecido al de Gregory (Xander Berkeley) para entregárselo a los Salvadores y así infiltrarse en su guarida. Por suerte para los alexandrianos, unos caminantes pasaban por allí, lo que (después de decapitarlos) les permitió escoger entre un amplio catálogo de cabelleras.



Una de estas cabezas es la de Johnny Depp, quien protagoniza la instantánea que Dalton Ross, un periodista de Entertainment Weekly, ha compartido en su cuenta oficial de Twitter.



Otra de las caras que comparten encuadre con la de Depp es la de Greg Nicotero. El director de la serie ha revelado a Entertainment Weekly cómo fabricaron la réplica del actor, pues en vez de recluir al actor durante 12 horas en el departamento de maquillaje, el equipo de la serie buscó una solución más creativa. "A partir de una cabeza de maniquí descarnada esculpimos con arcilla el rostro de Depp", ha explicado el productor ejecutivo.