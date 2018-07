Cameo de Hillary Clinton en 'Broad City'

La última aparición de Hillary Clinton en televisión no fue en un debate, fue en una comedia. 'Broad City' contó con Clinton en su último episodio, donde una de sus protagonistas Ilana Wexler (interpretada por Ilana Glazer) se incorpora al equipo de campaña.



La aparición de Hillary Clinton en la serie, aunque breve, no tiene desperdicio, como puede verse en el vídeo.







Hillary Clinton se encuentra en plena campaña electoral y no duda en pedir apoyo a conocidos rostros de la televisión. Hace unas semanas se acercó hasta el set de rodaje de la serie 'Scandal' y la actri de 'Girls', Lena Dunham, es una gran activista de su campaña.