Cambio de opinión: 'Juego de Tronos' no descarta volver a rodar en España

Peter Welter, el productor ejecutivo de 'Juego de Tronos' a través de la productora malagueña Fresco Film Services, ha ensalzado este martes la "colaboración" de las administraciones implicadas en el rodaje de la serie de HBO, ha agradecido expresamente la "labor" de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de Sevilla y Osuna y las Sevilla Film Comission y la Andalucia Film Comission y ha señalado que la serie está considerando la posibilidad de volver para nuevos rodajes.



Welter ha subrayado que la productora está "encantada" con ellas y ha mantenido que "sin su labor 'Juego de Tronos' no habría parado aquí". "Sin ellos, este rodaje no habría sido posible", ha subrayado.



En esa misma línea, ha agradecido "toda la ayuda" que están prestando para el rodaje y ha indicado que tal es el nivel de satisfacción que HBO "está considerando la posibilidad de volver el año que viene" y que la adaptación televisiva de las novelas de George RR Martin vuelva a tener escenarios en este país.



El productor malagueño ha mantenido que esa actitud choca con la que en el pasado han tenido otras instituciones andaluzas de fuera de Sevilla y que "han creído que el sol era suficiente para atraer un rodaje". Sobre el coste que tiene rodar en España, Welter mantiene que, aunque "Sevilla no es tan cara como Málaga", el país tiene "precios elevados", incluso en comparación con países como Alemania o Inglaterra, que nos sitúan en "desventaja" con respecto a otros paisajes como los que pueden ofrecer Croacia o Marruecos.



No obstante, ha confiado en que los incentivos fiscales a los rodajes audiovisuales, previstos en la reforma fiscal y que permitirán desgravaciones de un 15% a los rodajes de producciones extranjeras a partir del año que viene, sirvan para "poder captar una nueva temporada y repetir".



"Es lo que deseamos todos", ha añadido Welter, después de que unas palabras suyas pronunciadas la semana pasada hayan sido interpretadas como una crítica a las instituciones implicadas en el rodaje sevillano de la serie o que el alto coste haga imposible que la productora vuelva a repetir rodaje en España.



"Creo que no he dado lugar a dudas pero si hubiera sido así, si por mi forma de expresarme alguien ha podido malinterpretar mis palabras, pido disculpas", ha concluido.