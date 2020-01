Victoria Pedretti ha interpretado a Love en la segunda temporada de 'You'. La joven angelina, que trabaja como cocinera, es el nuevo interés amoroso de Joe, el personaje de Penn Badgley.

A Pedretti la conocimos en 'La maldición de Hill House' como Nell, la pequeña de la familia junto a su hermano mellizo. Curiosamente en 'You' ha vuelto a tener un hermano mellizo, Forty.

Ahora que la segunda temporada de 'You' ha terminado, Victoria Pedretti ha decidido cambiar su look de forma radical, no sabemos si para alejarse del papel que interpretado en la serie de Netflix basada en las novelas de Caroline Kepnes. Puedes ver el resultado en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

La gran decepción de Victoria Pedretti con Love, su personaje en 'You'