Caleb Kennedy, acusado de provocar un accidente mortal bajo los efectos del alcohol

Caleb Kennedy es un cantante que saltó a la fama en 2021 cuando participó para el concurso estadounidense American Idol. En este reality llegó a ser uno de los cinco mejores participantes de la edición, que más tarde abandonaría.

Ahora, el joven de 17 años ha sido detenido y acusado de matar a un hombre tras un accidente automovilístico. Los hechos se produjeron el 8 de febrero, cuando Caleb estrelló su vehículo contra un taller, golpeando fatalmente a Larry Duane Parris, el cual falleció en el hospital.

Al parecer, y según informa la WSPAA de Carolina del Sur (Asociación de Antiguos Alumnos de la Patrulla Estatal), el ex concursante se salió de la carretera, alrededor de las 12:30 del medio día, y dio a parar en un camino que le condujo hacia un taller detrás de una casa, donde mató accidentalmente al hombre de 54 años.

Los medios locales, según recoge New York Post, señalan que el cantante estuvo bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente.

¿Quién es Caleb Kennedy?

Caleb Kennedy se labró cierta fama en redes sociales antes de su paso por el conocido reality musical, en el cual se vio aumentada. Aunque su registro country conquistara a los fans, el joven abandonó el programa en mayo de 2021 tras un escándalo relacionado con el Ku Klux Klan.

Se filtró un vídeo de Snapchat en el que aparecía junto a una persona con la característica capucha blanca de este grupo racista. A pesar de disculparse y explicar lo sucedido en su Instagram, la decisión fue irrevocable.

"Hola a todos, esto será una sorpresa, pero ya no estaré en American Idol. Hubo un vídeo que apareció en Internet y mostraba acciones que no estaban destinadas a ser tomadas de esa manera. Yo era más joven y no pensaba en las acciones, pero eso no es una excusa. Quiero pedir perdón a todos mis fans y a todos los que he defraudado. Me tomaré un poco de tiempo fuera de las redes sociales para mejorar, pero al decir eso, sé que esto ha lastimado y decepcionado a mucha gente y ha hecho que la gente me pierda el respeto. ¡Lo siento mucho! ¡Rezo para poder recuperar algún día vuestra confianza en quien soy y tener vuestro respeto! Gracias por apoyarme", escribió.

Su madre también le excusó en ese momento diciendo que solo tenía 12 años y que estuvo influenciado por una película: "Ama a todos y tiene amigos de todas las razas".