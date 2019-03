La cadena FX ordena segunda temporada de 'Feud' titulada 'Charles and Diana'

A Ryan Murphy se le acumula el trabajo. Tras el final de la primera temporada de 'Feud', el showrunner ya tiene sobre la mesa los proyectos de nuevas entregas de 'American Crime Story' y 'American Horror Story'. A estas nuevas temporadas se suma la segunda de 'Feud', según ha confirmado la cadena FX.

La nueva entrega de esta serie con temporadas cerradas y temáticas estará centrada en el matrimonio formado por el príncipe Carlos de Inglaterra y Lady Di. Según informa el portal The Hollywood Reporter, la nueva entrega se estrenará en 2018.

La segunda temporada de 'Feud' contará la historia de este matrimonio real, continuando el éxito de la serie 'The Crown' de Netflix. En declaraciones a The Hollywood Reporter, Murphy asegura que esta temporada contará una historia de poder, glamour, famosos y acoso mediático. "No quiero otra enemistad entre mujeres y además creo que sería imposible igualar el odio que se tuvieron Bette (Davis) y Joan (Crawford)", ha declarado Murphy.