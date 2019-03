La cadena ABC ficha Besty Brandt para la serie 'The Club'

Betsy Brandt, recientemente fichada para interpretar un personaje episódico en 'Masters of Sex', cuenta con un nuevo proyecto en la cadena ABC, según informa TV Guide. La actriz se une al reparto de 'The Club', donde interpretará a Leslie Holbrooke, una mujer excluida de su familia después de que su marido la dejara y se llevara los ahorros del Club.



Sola con su hijo de 11 años, Evan, Leslie es capaz de ver el humor en su situación. No practica deportes, no bebe, odia el sol, y no tiene pelos en la lengua, lo que hace que tenga pocos amigos en el club. La serie tendrá 13 capítulos, según su creadora, la guionista Susannah Grant nominada al Oscar por la película 'Erin Brokovich'.