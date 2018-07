Bryan Cranston volvería a ser Hal, de 'Malcolm in the middle'

El actor Bryan Cranston se une al también actor y compañero de trabajo Frankie Muniz al hablar de un posible reboot de 'Malcolm in the middle'. Cranston ha afirmado que sería "divertido volver a meterse en la piel de ese tipo divertido, dulce, adorable, desventurado y despistado", según 'ET Canada'.



Las declaraciones de Cranston llegan tan solo unas semanas después de que Frankie Muniz preguntara, a través de las redes sociales, cómo sería la vida de Malcolm y su familia ahora.



La idea de los dos actores no cuenta todavía con un proyecto oficial, aunque vistas las resurrecciones que la cadena Fox está haciendo con otras series como '24' o 'Expediente X' y 'Prison Break', no sería algo tan raro.



'Malcolm in the middle' era una serie que se estrenó en 2000 y que cuenta con 151 episodios que narran, desde el punto de vista del hermano mediano (Malcolm) la historia de una familia norteamericana de siete miembros, alocada y de clase media baja.