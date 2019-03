Bryan Cranston quiere más 'Breaking Bad'

Bryan Cranston está enganchado a 'Breaking Bad' y no quiere que termine. El protagonista de la serie de AMC ha sugerido en una entrevista al diario 'Los Angeles Times' (medio en broma, medio en serio) que la película de 'Breaking Bad' podría hacerse realidad.



"No es una idea descabellada. No me importaría valorar esa posiblidad", dijo Cranston al ser interrogado sobre esta posibilidad. "Si la serie no finaliza en un apocalipsis total, ¿quién sabe? Tal vez podamos volver a Walter White dentro de un año y ver cómo le ha ido la vida. Si todavía está vivo, claro", señaló.



Cranston realiza estas declaraciones después de que el creador de la ficción, Vince Gilligan, apuntara hace meses que el argumento de la serie ya no daba para más y que sería incapaz de alumbrar otros 16 episodios. "Vince sabe que ahore tenemos mucha historia. Podríamos ir más allá de esos 16 episodios", dijo entre risas.



Visto lo visto, parece que las declaraciones de Cranston sean más una manifestación de sus deseos por seguir encarnando a Walter White que la posibilidad real de que 'Breaking Bad' llegue al cine.



'Breaking Bad' relata la historia de Walter White (Cranston), un profesor de química de un instituto que, tras cumplir sus cincuenta años, descubre que tiene un cáncer de pulmón incurable. Casado con Skyler (Anna Gunn) y con un hijo adolescente con problemas (RJ Mitte), la brutal noticia llevará a Walter a dar un drástico cambio en su vida y fabricar, con ayuda de un antiguo alumno, droga para venderla.



Su propósito principal no es enriquecerse él, sino solventar los problemas económicos de su familia y dejarles en una cómoda posición financiera antes de que la muerte le atrape.