Bryan Cranston protagonizará 'Why Him?'

Bryan Cranston vuelve a la televisión con la nueva película que prepara Fox, 'Why Him?'. El actor, conocido por interpretar a Walter White en 'Breaking Bad', será el protagonista de esta comedia que preparan 20th Century Fox y 21 Laps, según publica Deadline.



James Franco será su compañero de reparto. Franco ha dado una entusiasta bienvenida a Cranston a través de las redes sociales. "No puedo estar más emocionado por trabajar con mi hombre, Walter White!", ha escrito el actor en su cuenta de Instagram. Ambos trabajan juntos también en la película 'In Dubious Battle', que dirige el propio Franco.



Why Him?' narrará la historia de un padre del medio oeste que viaja durante las vacaciones con su familia para visitar a su hija en la universidad. De repente, se encontrará luchando por el afecto de su hija con su nuevo, impetuoso y multimillonario novio. 'Why Him?' estará dirigida por John Hamburg, guionista de 'Zoolander' y 'Los padres de ella'; también se encargará del guión. La producción de la cinta comenzará en febrero en Los Ángeles.